Ucraina: SpaceX invia terminali per Internet satellitare

- L'Ucraina ha ricevuto in donazione terminali per la connessione ad Internet tramite il sistema satellitare Starlink da SpaceX, l'azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk. Proprio Musk aveva anticipato nei giorni scorsi l'intenzione di sostenere l'Ucraina in risposta all'offensiva militare russa inviando terminali per la connessione satellitare ad Internet: una alternativa alla rete fissa del Paese danneggiata dalle ostilità. L'offerta di aiuto è giunta in risposta ad una richiesta diretta del vicepremier ucraino, Kykhailo Fedorov. (Kiu)