Ucraina: Regno Unito, pronti ad accogliere 100 mila rifugiati

- Circa 100 mila ucraini potranno cercare rifugio nel Regno Unito. È quanto annunciato dalla ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, che tuttavia ha escluso un'esenzione dal visto per coloro che fuggono dal conflitto con la Russia, scoppiato a seguito dell’aggressione condotta dalle forze di Mosca. Nelle scorse ore le Nazioni Unite hanno fatto sapere che più di mezzo milione di persone sono fuggite dall'Ucraina a sei giorni dall’inizio dell’offensiva. La maggior parte - circa 300 mila persone - è fuggita in Polonia, mentre altri hanno riparato in Romania e Ungheria. Nel suo annuncio alla Camera dei comuni, Patel ha ricordato un provvedimento già adottato che permette ai membri delle famiglie di coloro che sono cittadini britannici, o possiedono un visto permanente, di risiedere nel Regno Unito per 12 mesi. Secondo Patel, le richieste d'asilo verranno elaborate "in poche ore". L’esponente dell’esecutivo di Londra ha sottolineando che lei stessa è impegnata a garanzia che il Regno Unito "sia il più generoso possibile con la gente dell'Ucraina, proprio come lo siamo stati con la gente dell'Afghanistan e di Hong Kong" negli ultimi mesi.(Rel)