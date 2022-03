Ucraina: prefettura Roma riunisce terzo settore e Federalberghi e prepara accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consiglio territoriale per affrontare l’eventuale emergenza profughi ucraini si è svolta, oggi pomeriggio, in prefettura a Roma. All’incontro voluto dal prefetto Matteo Piantedosi, hanno partecipato l’assessore capitolino alla politiche sociali Barbara Funari, l’Unhcr, e tutti i soggetti del terzo settore, dalla Comunità di Sant’Egidio, la Caritas la Croce Rossa ed anche Federlberghi. Non si esclude, infatti, l’eventualità di utilizzare strutture recettive per accogliere le famiglie. Un’altra ipotesi al vaglio è l’accoglienza in famiglie. Si sta cercando quindi di fare il punto in attesa delle determinazioni del Viminale sulle quote di arrivo a Roma e della tipologia delle persone. Potrebbero essere richiedenti asilo, ricongiungimenti familiari o minori stranieri non accompagnati.(Rer)