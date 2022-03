Turchia: Cavusoglu, non permetteremo passaggio navi da guerra attraverso lo stretto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Convenzione di Montreux, adottata nel 1936, garantisce la libertà di passaggio attraverso lo stretto per le navi mercantili sia in tempo di pace che di guerra, ma le normative possono variare da paese a paese. Il documento limita a tre settimane il periodo di permanenza nel Mar Nero delle navi da guerra appartenenti a Stati che non si affacciano sul Mar Nero. In situazioni di emergenza, la Turchia ha il diritto di vietare o limitare il passaggio di navi militari attraverso il Bosforo e i Dardanelli.