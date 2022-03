Ucraina: Casa Bianca, espulsi 12 diplomatici russi all'Onu per attività di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 12 diplomatici russi alle Nazioni Unite espulsi dagli Stati Uniti erano "agenti dell'intelligence" di Mosca "impegnati in attività di spionaggio". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante una conferenza stampa. "L'operazione di oggi era in preparazione da diversi mesi. Abbiamo informato le Nazioni Unite e la missione russa presso l’Onu che stiamo iniziando il processo di espulsione di 12 agenti dell'intelligence dalla missione russa, che avevano abusato dei loro privilegi di residenza negli Stati Uniti impegnandosi in attività di spionaggio contrarie alla nostra sicurezza nazionale", ha spiegato.(Nys)