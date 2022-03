Ucraina: Zelensky, comunità internazionale chiuda porti e aeroporti a Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha invitato la comunità internazionale a chiudere tutti gli aeroporti e i porti ai trasporti provenienti e gestiti dalla Russia. "Dovremmo prendere in considerazione una chiusura completa dello spazio aereo per missili, aerei, elicotteri russi. A un paese del genere dovrebbe essere vietato l'ingresso in tutti i porti, canali, aeroporti del mondo. Un paese del genere non dovrebbe ricevere centinaia di miliardi di esportazioni per l’energia", ha affermato Zelensky in uno dei suoi ormai consueti messaggi alla nazione.(Rum)