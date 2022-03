Ucraina: rappresentante Brasile all'Onu invoca cessate il fuoco ma critica politica sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante permanente del Brasile presso le Nazioni unite (Onu), Ronaldo Costa Filho, ha auspicato un immediato cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, invitando anche l'occidente a rivedere la politica delle sanzioni imposte contro Mosca, per il rischio di generare escalation e crisi alimentari globali. "Il Brasile reitera le sue richieste per un cessate il fuoco immediato in Ucraina, così come il rispetto del diritto umanitario internazionale", ha affermato l'ambasciatore Costa Filho nel corso della riunione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Questa situazione non giustifica in alcun modo l'uso della forza contro la sovranità e l'integrità territoriale di alcuno Stato. Va contro le norme e i principi più elementari ed è una chiara violazione della Carta delle Nazioni unite", ha affermato. (segue) (Rum)