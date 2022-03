Giustizia: Ascari (M5s), mia pdl su orgastolo ostativo prevede paletti molto rigidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra legislazione è la più avanzata a livello europeo e mondiale in materia di contrasto alla criminalità organizzata". Lo ha dichiarato in Aula a Montecitorio, Stefania Ascari, deputata del M5s e componente della commissione Giustizia, durante la discussione sulla proposta di legge sulla ridefinizione dell'ergastolo ostativo. "L’ordinanza della Consulta - ha aggiunto -, che ha giudicato incostituzionale il vincolo finora esistente tra la concessione dei benefici penitenziari al detenuto condannato per gravi reati e la sua collaborazione con la giustizia, rende necessario rivedere un istituto che ha prodotto grandi risultati nella lotta alle mafie. Ora, la proposta di legge sviluppata in commissione, che ha assorbito varie indicazioni del Movimento, prevede paletti molto rigidi per la concessione dei benefici penitenziari al detenuto non collaborante. Ad esempio spetta al condannato fornire la prova di aver interrotto qualsiasi legame con l’organizzazione criminale a cui apparteneva e anche quella che non ci sono rischi di riallacciare contatti in futuro. Ed è bene sottolineare che non basterà la semplice buona condotta all’interno della struttura carceraria" ha concluso Ascari.(Rin)