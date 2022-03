Ucraina-Italia: Kuleba a Di Maio, nostra adesione a Ue importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, ha ''sottolineato l'importanza di concedere l'adesione all'Ue all'Ucraina'' nel corso di una conversazione telefonica con il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. Lo ha reso noto lo stesso Kuleba in un messaggio su Twitter. “Grato per il suo impegno personale a sostegno dell'Ucraina. L'Italia sostiene la linea più dura quando si tratta di sanzionare la Russia per i suoi crimini”, ha spiegato il capo della diplomazia di Kiev.(Rum)