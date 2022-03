Ucraina: Biden, continuiamo a sostenere popolo nella difesa del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha riaffermato il sostegno al popolo ucraino di fronte all’aggressione armata condotta dalle Forze armate russe sui suoi territori. "Ho parlato oggi con alleati e partner per discutere della guerra non provocata della Russia contro l'Ucraina. Continuiamo a sostenere il popolo ucraino mentre difende il suo paese e abbiamo affermato la nostra disponibilità a continuare a imporre costi elevati alla Russia se non diminuirà l'escalation”, afferma l’inquilino della Casa Bianca in un messaggio su Twitter. Alla conversazione odierna, organizzata su invito di Biden, hanno partecipato il presidente il premier italiano Mario Draghi, presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, il premier canadese Justin Trudeau, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente polacco Andrej Duda, il presidente rumeno Klaus Iohannis, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.(Nys)