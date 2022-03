Ucraina-Ue: colloquio Kuleba-Borrell, focus su attacchi russi contro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Dmytro Kuleba, ha avuto una conversazione telefonica con l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, Josep Borrell. Lo rende noto il capo della diplomazia di Kiev su Twitter, precisando di aver parlato "degli ultimi crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina, compreso il brutale bombardamento indiscriminato delle infrastrutture civili a Kharkiv che ha provocato numerose vittime civili". Da parte sua, Borrell "mi ha aggiornato sui passi decisi dall'Ue per aumentare ulteriormente le sanzioni contro la Russia", conclude Kuleba.(Rum)