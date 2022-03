Ucraina: segretario di Stato Usa Blinken sente omologo olandese Hoekstra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri olandese, Wopke Hoekstra, sulla risposta globale “all'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato della Russia all'Ucraina”. Lo riferisce il Pentagono, precisando che Blinken ha applaudito alla decisione del governo dei Paesi Bassi di fornire assistenza militare all'Ucraina e 22 milioni di dollari in aiuti umanitari per coloro che fuggono dalla guerra. Il segretario di Stato a ribadito l’incrollabile sostegno statunitense al popolo ucraino e alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Blinken ha riaffermato che “il flagrante disprezzo della Russia per il diritto internazionale deve essere accolto con l'unità transatlantica per ritenere la Russia responsabile della sua continua aggressione, anche attraverso l'imposizione di severe misure economiche”, si legge nella relativa nota ufficiale.(Nys)