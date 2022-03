Cile: governo presenta a Onu richiesta su prolungamento piattaforma continentale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa cilena tuttavia ha aperto da tempo una disputa con la vicina Argentina. La proposta di estensione presentata dal governo Pinera, secondo Buenos Aires andrebbe a sottrarre una porzione della piattaforma marittima e continentale riconosciuta dalle Nazioni Unite come appartenente a Buenos Aires. Si tratta di un'area di 5 mila chilometri quadrati della piattaforma marittima e continentale nell'area a sud del Mare di Drake e del Capo Horn. Due gli argomenti principali di Buenos Aires. Il primo è che la nuova mappa marittima oltrepassa il meridiano 67 fissato dal "Trattato bilaterale di pace e amicizia" del 1984 come limite delle acque territoriali dei due paesi. Oltre a questo il governo argentino sottolinea che "durante il processo di definizione della piattaforma marittima e continentale argentina portato avanti presso la Convemar dal 2009 al 2017 il Cile non ha mai presentato obiezioni o reclami". (Abu)