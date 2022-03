Ucraina: Messico a Onu, stop immediato alle ostilità e avvio di canali diplomatici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'altro canto il presidente Lopez Obrador ha assicurato che il paese è pronto ad affrontare le conseguenze del possibile aumento dei prezzi dell'energia. "Siamo preparati da qualche tempo alla possibilità che aumenti tanto il prezzo del gas", ha detto Lopez Obrador nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Nel caso, "possiamo far andare al massimo tutti gli impianti di creazione dell'energia che non hanno bisogno del gas, per evitare l'aumento dei costi. Possiamo per esempio produrre più energia grazie all'acqua, mandando a pieno regime le centrali idroelettriche", ha spiegato il presidente rivendicando la sua strategia di tenere saldamente in mano le leve della politica energetica del Paese. (segue) (Mec)