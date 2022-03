Ucraina: Messico a Onu, stop immediato alle ostilità e avvio di canali diplomatici (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il resto, nel 2020, la Russia si è classificata come il 35esimo socio commerciale mondiale del Messico, primo tra i Paesi dell'Europa Orientale e centrale, con uno scambio bilaterale pari a 1,29 miliardi di dollari. Un volume destinato a rilanciarsi ad alti livelli. Nei soli primi sei mesi del 2021, stando all'agenzia doganale russa, il commercio bilaterale ha toccato quasi 2,6 miliardi di dollari, con esportazioni russe pari a 1,8 miliardi e messicane pari a 769 milioni. Dal Messico partono soprattutto automobili, telefoni cellulari e birra, mentre in direzione inversa corrono urea, alluminio, prodotti ferrosi intermedi e basi chimiche per fertilizzanti. La Russia è il 41mo paese per investimenti esteri diretti in Messico, anche in questo caso il primo tra quelli dell'Europa orientale e centrale: tra il 1999 e il 2021, la cifra accumulate è stata di 132,4 miliardi di dollari. La maggior parte dei capitali viene investita nel settore minerario (il 91,4 per cento) e nei servizi turistici, quasi tutti concentrati nella attrattiva penisola orientale dello Yuctan. (Mec)