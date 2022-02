Ucraina: Turchia chiude stretti del Bosforo e dei Dardanelli alle navi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha ufficializzato la chiusura degli stretti del Bosforo e dei Dardanelli alle navi militari, in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Montreux. Lo ha annunciato oggi il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. Ankara ha avvertito tutti i paesi rivieraschi e non rivieraschi di non far passare navi da guerra attraverso il suo Bosforo e lo stretto dei Dardanelli, ha affermato il ministro parlando alla stampa dopo una riunione di gabinetto, secondo quanto riferisce il quotidiano "Daily Sabah".(Res)