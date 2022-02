Abruzzo: protocollo intesa Regione-Anci-Uncem per combattere declino demografico piccoli Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale abruzzese che si è riunita oggi sotto la presidenza di Marco Marsilio ha approvato, tra l'altro, su proposta dell'assessore Pietro Quaresimale, lo schema di protocollo d'intesa tra regione Abruzzo, Anci Abruzzo e Uncem Abruzzo, in riferimento alla legge regionale n.32/2021, per contrastare il declino demografico nelle zone montane. L'obiettivo è promuovere iniziative per rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei piccoli Comuni di montagna, favorendo la natalità e incentivando l'insediamento di nuovi residenti che intendono trasferire la propria residenza in questi comuni. (Gru)