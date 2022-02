© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e la Rettrice della Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni incontrano gli studenti ucraini che, concluso il percorso Erasmus, sarebbero dovuti ripartire per il loro Paese ma che invece rimarranno in Italia e saranno ospitati nelle residenze di Lazio Disco (Ente regionale per il diritto allo Studio e alla Conoscenza). Partecipano Paolo Orneli, assessore a Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start – Up e Innovazione e Alessio Pontillo, presidente Lazio Disco.Roma, in Via Domenico De Dominicis 13 (ore 10:40)- Il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e l'assessora regionale al Turismo, Valentina Corrado partecipano a 'Osservatorio Sviluppo Lazio', progetto promosso da Anci Lazio e Regione Lazio per il supporto ai Comuni per la programmazione europea.Roma, Casa del Cinema, Villa Borghese, largo Marcello Mastroianni (ore 11) (Rer)