Ucraina: Ue, tra sanzionati Sechin, Tokarev e società Sogaz (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista prosegue con i nomi del vice ammiraglio e primo vice comandante in capo della flotta del Mar Nero, Sergei Mikhailovich Pinchuk; del vice comandante del distretto militare meridionale della Russia, che è stato coinvolto in azioni militari contro l'Ucraina, Alexey Yurevich Avdeev; del tenente generale e vice comandante del distretto militare meridionale, che è stato coinvolto in azioni militari contro l'Ucraina, Rustam Usmanovich Muradov; del tenente generale e comandante dell'8a armata di armi combinate delle guardie del distretto militare meridionale, coinvolta in azioni militari contro l'Ucraina, Andrey Ivanovich Sychevoy; del conoscente di lunga data di Putin, descritto come uno dei suoi confidenti, Gennady Nikolayevich Timchenko; del presidente della società Severgroup, Alexey Alexandrovits Mordaschov; del presidente della Pjsc Promsvyazbank e l'unico organo esecutivo della banca, Peter Mikhaylovich Fradkov. (Beb)