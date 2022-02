Ucraina: Courtnov, Merkel mediatrice? Potrebbe svolgere ruolo molto efficientemente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una mediazione nel conflitto tra Russia e Ucraina "potrebbe essere utile, specialmente se questa parte terza sia rispettata dalle due parti, sia conosciuta dalle due parti e sia a conoscenza della storia delle relazioni tra la Russia e l'Ucraina". Lo ha detto al Tg1 Andrey Courtnov, direttore del Consiglio russo per gli Affari internazionali. "Forse uno degli ex leader europei come il cancelliere Angela Merkel potrebbe svolgere questo ruolo molto efficientemente", ha aggiunto. (Rin)