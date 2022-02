Sardegna: Maria Paola Secci è la nuova presidente del Consiglio delle autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Paola Secci, sindaca di Sestu, è la nuova presidente del Consiglio delle autonomie locali ed è la prima donna a guidare il parlamentino. E’ stata eletta questo pomeriggio in Consiglio regionale dall’assemblea dei sindaci con 27 preferenze. Succede ad Andrea Soddu, sindaco di Nuoro. “L’emozione è tanta e mai avrei potuto immaginare di poter rappresentare tutti i Comuni della Sardegna – ha detto Secci nel suo discorso - Conto sul vostro aiuto perché gli enti locali sardi siano in stretto contatto tra loro. La politica senza la base rappresentata da noi amministratori locali faticherà perché i sardi devono riacquistare la fiducia e il Cal in questo senso può fare molto, collaborando con il Consiglio regionale e con le commissioni. Io metterò la massima dedizione verso questo incarico che mi avete affidato”. (segue) (Rsc)