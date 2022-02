Turchia: Cavusoglu, non permetteremo passaggio navi da guerra attraverso lo stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha affermato che Ankara ha avvertito tutti i paesi, costieri e non, che non permetterà alle navi da guerra di attraversare il suo stretto. "Abbiamo avvertito tutti i paesi rivieraschi e non rivieraschi di non lasciare che le navi da guerra attraversino lo stretto", ha detto ai giornalisti Cavusoglu, citato dall'agenzia "Anadolu". "Ad oggi non vi è stata alcuna richiesta di passaggio", ha poi precisato. (segue) (Tua)