Bolivia: saldo commerciale in attivo per 186,6 milioni di dollari a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore che registra un maggior avanzo commerciale corrisponde alle forniture industriali, seguito dalle le esportazioni di oro e zinco. Per quanto riguarda gli scambi commerciali invece, secondo i dati dell'Ine i paesi che hanno maggiormente contribuito all'incremento del saldo commerciale sono stati l'India, che ha raggiunto i 134,5 milioni di dollari, principalmente grazie alle esportazioni di oro; seguita dal Giappone con 65,4 milioni di dollari, in cui spiccano le vendite di zinco e argento esterni. Un altro dei paesi con il quale la Bolivia registra una bilancia commerciale in attivo è la Corea del Sud, con 59,0 milioni di dollari grazie all'offerta esportabile di argento e piombo. (Brb)