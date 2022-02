Ucraina: Paraguay ribadisce condanna invasione russa a Consiglio diritti umani Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In dichiarazioni rilasciate durante il fine settimana Acevedo aveva rivelato inoltre che il presidente Mario Abdo, in qualità di presidente pro-tempore del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), aveva proposto una dichiarazione congiunta di condanna dell'invasione russa insieme ad Argentina, Uruguay e Brasile. Tuttavia, ha affermato il ministro paraguaiano, la dichiarazione non si è potuta emettere per l'opposizione del Brasile. Ad oggi i governi di Paraguay, Uruguay e Argentina si sono tutti espressi singolarmente contro l'invasione e la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina, mentre il presidente brasiliano Bolsonaro ha ribadito lunedì che il suo governo si manterrà "neutrale". (Res)