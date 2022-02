Italia-Algeria: Di Maio, Algeri ci sosterrà nelle forniture di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- L’Algeria sosterrà l’Italia nelle forniture di gas, aiutandola a sopperire a eventuali ripercussioni economiche della crisi in corso in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, in visita nel Paese nordafricano, in un'intervista al Tg1. “Ci sono preoccupazioni sugli effetti della guerra sull’economia italiana. Ho avuto incontri con il presidente e il ministro degli Esteri algerino, insieme all’Ad di Eni Descalzi. La visita ha avuto esito positivo”, ha detto Di Maio. “L’Algeria sosterrà l’Italia nelle forniture di gas, la partnership diventerà più forte nel medio e lungo termine. Non perderemo un minuto nel fronteggiare gli effetti economici di questa guerra”, ha proseguito il ministro, annunciando che nei prossimi giorni si recherà in altri paesi per “costruire partnership energetiche”. (Res)