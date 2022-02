Ucraina: Capitanio (Lega), anche il Pd riconosce qualità del lavoro Tg2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre qualcuno con i paraocchi parla di un Tg2 'pro putin' a causa delle opinioni di un corrispondente Rai che non dipende certo dalla testata, perfino il Pd ha riconosciuto la qualità del lavoro della redazione diretta da Gennaro Sangiuliano. Nella interrogazione presentata dal Pd in merito all'intervento del corrispondente Marc Innaro lo scorso 26 febbraio al Tg2 Post, i democratici mettono nero su bianco la presa di posizione del direttore per garantire pluralismo ed equilibrio nel racconto sui drammatici fatti di guerra. D'altra parte il direttore Sangiuliano ha più volte sottolineato la violazione del diritto internazionale da parte della Russia. E' davvero osceno e da vigliacchi strumentalizzare questi episodi in questo momento per fare speculazioni politiche". Lo dichiara il deputato Massimiliano Capitano, capogruppo Lega in Vigilanza Rai. (Rin)