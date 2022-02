Ucraina: Draghi in videoconferenza con altri leader, riaffermata condanna ad aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha partecipato oggi pomeriggio a una conversazione telefonica, organizzata da parte statunitense, con il presidente Joe Biden, il capo dello Stato Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro giapponese Fumio Kishida, il presidente polacco Andrzej Duda, il presidente romeno Klaus Iohannis, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Lo si apprende da palazzo Chigi, secondo cui durante la riunione è stata ribadita la più ferma condanna per la brutale e ingiustificata aggressione nei confronti dell’Ucraina, alla quale è stata da tutti assicurata la più grande solidarietà. Nel riaffermare l’importanza della coesione e dell’unità di intenti sin qui dimostrata, sono state passate in rassegna le iniziative sinora adottate per sostenere il popolo e le istituzioni dell’Ucraina sul piano umanitario, economico e militare; le decisioni attuate in ambito Nato e le sanzioni disposte nei confronti della Federazione Russa. I leader hanno concordato di mantenere il più stretto coordinamento sugli sviluppi della crisi e le misure da intraprendere. (Res)