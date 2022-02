Ucraina: Fontana, piena sostenibilità a sostenere don Giuseppe e i suoi bambini di Busto Arsizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Come Regione Lombardia abbiamo dato la nostra piena disponibilità per mettere a disposizione dei piccoli profughi e della Parrocchia quanto necessario per la loro ospitalità. Un piccolo segno di solidarietà per confermare come il sostegno dei più deboli, a partite dai bambini, sia al centro della nostra attenzione”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook evidenzia la storia di “Don Giuseppe Tedesco, prete di Busto Arsizio, in viaggio per dare soccorso a otto bambini e a una mamma con la figlia di pochi giorni della zona di Chernobyl”. “Il viaggio - spiega Fontana - è iniziato dopo che don Giuseppe è entrato in contatto con le famiglie, i cui figli erano stati ospitati dalla parrocchia di Busto Arsizio durante le vacanze estive e di Natale. Secondo le previsioni, arriveranno in Italia nelle prossime ore”. (Rem)