Ucraina: Ue, tra sanzionati Sechin, Tokarev e società Sogaz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella lista dei sanzionati anche i nomi del segretario del partito Consiglio generale della Russia Unita e primo vicepresidente del Consiglio della Federazione, Andrey Anatolyevich Turchak; del regista e giornalista ritenuto responsabile di aver diffuso propaganda anti Ucraina, Tigran Edmondovich Keosayan; della giornalista, Olga Vladimirovna Skabeyeva; dell'oligarca russo e presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto internazionale di Sheremetyevo, Alexander Ponomarenko; del cofondatore e redattore capo del portale Regnum, che ha utilizzato per diffondere narrazioni propagandistiche aggressive e di parte contro l'Ucraina e per promuovere un atteggiamento positivo nei confronti dell'annessione della Crimea e delle azioni dei separatisti nel Donbass, Modest Alexeyevich Kolerov; del giornalista e membro della Duma, Roman Georgievich Babayan; dell'attivista, giornalista, scrittore e copresidente russo del partito A Just Russia – Patriots – For Truth, Yevgeniy Nikolaevich Prilepin; del giornalista, Anton Vyacheslavovich Krasovsky; dell'ospite del programma televisivo "Programma d'autore di Arkady Mamontov" e autore di film documentari per la TV russa, Arkady Viktorovich Mamontov. (segue) (Beb)