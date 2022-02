Ucraina: espulsi da Usa 12 diplomatici russi all'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d'America hanno disposto l'espulsione di 12 diplomatici russi presso le Nazioni Unite. Lo ha reso noto l'ambasciatore russo all'Onu, Vasilij Nebenzja, in una conferenza stampa, durante la quale ha interrotto il suo discorso per rispondere al telefono. A quel punto, avendo ricevuto una comunicazione in merito, ha dato la notizia in diretta ai giornalisti sul posto. Il governo di Washington ha attribuito ai 12 rappresentanti di Mosca lo status di "persona non grata", intimando loro di lasciare gli Stati Uniti entro il 7 marzo. (Nys)