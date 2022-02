Ucraina: Zelensky, valuteremo secondo round colloqui con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha affermato che il governo di Kiev valuterà la possibilità di tenere un secondo round di colloqui con la Russia per porre fine alla crisi. In uno degli ormai consueti messaggi alla nazione, il capo dello Stato ha affermato che Kiev ha ricevuto "alcuni segnali" dalla parte russa, ma non vede ancora i risultati di cui ha bisogno. Zelensky ha precisato tuttavia che l’Ucraina passerà al secondo round di colloqui con la Russia “dopo aver analizzato” i risultati del primo.(Rum)