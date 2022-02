Ucraina: Zelensky, con bombardamenti su Kharkiv crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha affermato che in cinque giorni, 56 attacchi missilistici e 113 missili da crociera sono stati lanciati in Ucraina dalle forze russe. In un discorso alla nazione, il capo dello Stato ha aggiunto: “Oggi le forze russe hanno attaccato brutalmente Kharkiv con colpi d'artiglieria. E' stato chiaramente un crimine di guerra”. Zelensky ha definito Kharkiv "una città pacifica" senza alcuna struttura militare di interesse strategico. "Decine di testimonianze oculari dimostrano che non si tratta di distruzione deliberata delle persone: i russi sapevano dove stavano sparando", ha spiegato Zelensky. "Ci sarà sicuramente un tribunale internazionale per questo crimine, è una violazione di tutte le convenzioni. Nessuno al mondo perdonerà di ucciso il pacifico popolo ucraino", ha concluso. (Rum)