Imprese: Vodafone aderisce a Piano voucher Mise per accelerare di digitalizzazione (2)

- Il Piano per le imprese avrà durata fino ad esaurimento delle risorse stanziate, con scadenza prevista per il 15 dicembre 2022. La durata potrà essere prorogata per un ulteriore anno, previa disponibilità delle risorse e a seguito di valutazione conforme da parte della Commissione europea. Gli interventi sono finanziati per un ammontare complessivo pari a circa 590 milioni di euro, a valere su risorse statali del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Grazie al Piano voucher promosso dal ministero dello Sviluppo economico le aziende possono dunque accedere ai contributi per l’attivazione di servizi di connettività come le offerte di rete fissa e internet di Vodafone Business. Grazie alle performance di rete, a caratteristiche che garantiscono la continuità aziendale anche in caso di guasti e a un’assistenza tempestiva e dedicata, le soluzioni di connettività di Vodafone Business rispondono alle esigenze delle imprese di ogni dimensione. Vodafone Business si conferma così al fianco delle imprese nel loro percorso di digitalizzazione, ampliando l’offerta di servizi e soluzioni che accelerano la transizione digitale che le nuove sfide del mercato impongono, e supportandole nel cogliere le opportunità offerte dagli interventi statali. (Com)