Imprese: Generali coopta Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia nel Cda

- Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, riunitosi oggi sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha nominato per cooptazione Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia amministratori della Società. Alessia Falsarone, 46 anni, è stata nominata amministratore indipendente. Falsarone, residente a New York con cittadinanza statunitense e italiana, porta al Consiglio una vasta esperienza internazionale sia in ambito Esg sia in ambito asset management. Alessia Falsarone è attualmente responsabile investimenti sostenibili e della strategia di portafoglio e rischio nei mercati del credito presso PineBridge Investments, di cui è entrata a far parte nel 2011. In precedenza, è stata vicepresidente investimenti presso il principale assicuratore statunitense Aig, oltre a ricoprire ruoli strategici sia presso Citigroup sia presso Credit Suisse, negli Stati Uniti e in Asia. È membro dell'Aspen Institute, del programma Women inPower del 92Y Belfer Center, fa parte del gruppo consultivo sul mercato emittenti sostenibili del London Stock Exchange Group e ricopre il ruolo di direttore non esecutivo di OpenCorporates nel Regno Unito. Falsarone ha conseguito una laurea con lode in economia delle istituzioni e dei mercati finanziari presso l’Università Bocconi, un master in matematica finanziaria presso la Stanford University e un Mba presso la Mit Sloan School of Management. Parla diverse lingue, tra cui inglese, italiano, tedesco, giapponese, francese e spagnolo. (segue) (Com)