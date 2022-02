Imprese: Generali coopta Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia nel Cda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Sironi, 57 anni, è stato nominato come amministratore indipendente. Sironi, residente a Milano, verrà proposto come candidato Presidente nella lista per il rinnovo del Cda che sarà presentata dal Consiglio uscente. Sironi è un rinomato professore e rettore universitario e uno dei principali esperti internazionali di governance e risk management. Attualmente Presidente della Borsa Italiana e componente indipendente del Cda di Intesa SanPaolo, vanta un’ampia esperienza nei consigli di alcune fra le maggiori società finanziarie quotate. In precedenza ha fatto parte dei Consigli di Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti e del London Stock Exchange Group. E’ attualmente Vice Presidente e docente nel dipartimento di Finanza dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, dove insegna dal 1994, e dove ha anche ricoperto la carica di prorettore alle relazioni internazionali e di docente di mercati finanziari, banche e finanza. E’ stato membro del Consiglio di Banco Popolare Società Cooperativa e dell’Advisory Board di Fitch Ratings. E’ infine Presidente della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. (segue) (Com)