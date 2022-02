Imprese: Generali coopta Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia nel Cda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono orgoglioso di dare il benvenuto ad Alessia Falsarone, Andrea Sironi e Luisa Torchia nel Consiglio di Amministrazione di Generali, nel momento in cui stiamo costruendo un futuro sostenibile e di successo per il Gruppo", ha dichiarato Gabriele Galateri di Genola, presidente di Assicurazioni Generali. "I nuovi amministratori portano straordinarie competenze nella fase in cui la Compagnia ha lanciato il nuovo piano strategico, LifeTime Partner 2024: Driving Growth. La cooptazione di Falsarone, Sironi e Torchia è la migliore dimostrazione della qualità dei candidati con esperienze in ambito internazionale, di governance e di sostenibilità che faranno parte della lista per il rinnovo del Consiglio presentata dal CdA uscente. Sono particolarmente lieto che il Prof. Sironi abbia accettato la candidatura a Presidente del prossimo Consiglio. Ho grande fiducia che grazie al suo percorso accademico e alle sue esperienze nei consigli di alcune delle più prestigiose istituzioni finanziarie europee contribuirà al successo di Generali nell’interesse di tutti gli stakeholder”. (Com)