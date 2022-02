Ucraina: Nesci, Ue sia coesa, fermare aggressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la ministra per la Coesione della Francia Jacqueline Gourault e con la commissaria europea per la Coesione Elisa Ferreira abbiamo condiviso l'impegno a promuovere l'equità territoriale all'interno dell'Ue. Le crisi, come quella ucraina, acuiscono le disparità economiche e sociali e richiedono una strategia condivisa in ambito comunitario. L'Ue dev'essere quindi coesa anche nei confronti della Russia, con l'obiettivo comune di fermare questa folle aggressione ai danni dell'Ucraina. È il momento di lavorare per la pace, per lo sviluppo, per la ripartenza". Lo dichiara la sottosegretaria per il Sud Dalila Nesci che partecipa, in rappresentanza dell'Italia, alla riunione dei ministri della Coesione Ue a Rouen. (Rin)