Roma: ritrovato ordigno bellico in via della Cecchignola, chiuse anche vie limitrofe

- Un ordigno bellico è stato ritrovato questo pomeriggio in via della Cecchignola, in prossimità del civico 281, a Roma. Sul posto 10 pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale, impegnate per mettere in sicurezza l'area. Immediata la chiusura dell'area per motivi di sicurezza da parte dei caschi bianchi, in attesa dell'arrivo degli artigiani, subito allertati, per le verifiche del caso. Necessaria la chiusura di via della Cecchignola, via di Castel di Leva e via di Tor Pagnotta. Gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale, sono ancora impegnate nelle chiusure e nelle attività per agevolare la viabilità nella zona. (Rer)