Ucraina: colloquio telefonico Blinken-Cavusoglu, espresso apprezzamento per attuazione Convenzione di Montreux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa, Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Blinken, riferisce una nota del Dipartimento di stato, ha ribadito la sua condanna per l'attacco premeditato, non provocato e ingiustificato della Russia all'Ucraina e ha espresso apprezzamento per la solidarietà tra partner e alleati nell'affrontare questa crisi. Blinken ha anche espresso il suo apprezzamento per la continua attuazione da parte della Turchia della Convenzione di Montreux e i recenti commenti del ministro degli Esteri Cavusoglu su questo tema. Il segretario ha inoltre ringraziato la Turchia per il suo forte sostegno in difesa dell'Ucraina e della sua sovranità e integrità territoriale. (Nys)