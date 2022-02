Lavoro: Orlando incontra nuovo Dg Inps, Caridi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha incontrato il neo direttore generale dell'Inps Vincenzo Caridi. Si è trattato di un'occasione per augurargli buon lavoro, per affrontare i temi di competenza e per confrontarsi sulle sfide che attendono l'Istituto, considerata la rilevanza che ricopre nell'erogazione delle prestazioni sociali, dei servizi e la capillarità nel territorio. Lo rende noto l'ufficio stampa del ministero del Lavoro. (Com)