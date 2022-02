Abruzzo: lotta a malattie rare, questa sera sede Consiglio regionale si colora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale dell'Abruzzo celebra questa sera la "Giornata delle malattie rare" con l'illuminazione del colonnato di palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila. L'iniziativa è stata voluta dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa su proposta del vicepresidente Roberto Santangelo. Quest'anno il "Rare Disease Day" giungerà alla sua 15ma edizione, un "compleanno" importante che arriva a pochi mesi dall'adozione di un nuovo strumento di promozione dell'equità: la Risoluzione Onu "Addressing the challenges of persons living with a rare disease and their families", adottata lo scorso dicembre 2021 dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite. Questa risoluzione è particolarmente importante per le persone con una malattia rara, perché intende affrontare le sfide delle persone che convivono con tali patologie, pazienti e familiari. Storicamente la Giornata è promossa da "Uinamo" , l'ente di rappresentanza della comunità delle persone con malattia rara. Opera da oltre 20 anni per la tutela e la difesa dei diritti delle persone con malattia rara e delle loro famiglie, ha oltre 160 associazioni affiliate in continua crescita.(Gru)