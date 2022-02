Ucraina: Ue, tra sanzionati Sechin, Tokarev e società Sogaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea gli atti legali relativi alle persone e alle entità russe sanzionate in risposta all'aggressione di Mosca all'Ucraina. Per quanto riguarda le entità, si tratta della società per azioni Gas Industry Insurance Company Sogaz, che ha assicurato la costruzione dell'infrastruttura ferroviaria che collega il ponte sullo stretto di Kerch e il porto di Taman e ha riassicurato la costruzione del ponte sullo stretto di Kerch. Tra le persone sanzionate figurano i nomi dell'amministratore delegato della compagnia petrolifera statale russa Rosneft, Igor Ivanovich Sechin; l'amministratore delegato di Transneft, la principale compagnia petrolifera e del gas russa, Nikolay Petrovich Tokarev; dell'oligarca filo-Cremlino con legami particolarmente stretti con il presidente russo Vladimir Putin, Alisher Usmanov; dell'oligarca Petr Olegovich Aven, uno dei più vicini a Putin; del fondatore e uno dei principali azionisti del Gruppo Alfa, di cui fa parte la grande banca russa Alfa Bank, Mikhail Maratovich Fridman; dell'uomo d'affari vicino a Putin, Sergei Pavlovich Roldugin; dell'addetto stampa di Putin, Dmitry Sergeyevich Peskov; del vice primo ministro della Russia per il turismo e membro del consiglio di amministrazione delle Ferrovie Russe, Dmitry Nikolaevich Chernyshenko; del ministro dell'edilizia e dell'edilizia abitativa della Russia e membro del consiglio di amministrazione delle ferrovie russe, Irek Envarovich Faizullin; del ministro dei Trasporti della Federazione Russa e membro del consiglio di amministrazione delle Ferrovie Russe, ed ex Ceo di Aeroflot, Vitaly Gennadyevich Savelyev. (segue) (Beb)