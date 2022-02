Kosovo-Serbia: oggi nuova tappa di dialogo tecnico mediato da Bruxelles, focus su persone scomparse e targhe (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle ripresa del dialogo, il premier kosovaro Albin Kurti ha incontrato nei giorni scorsi l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Josep Borrell, a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. "Il Kosovo è impegnato nel dialogo con la Serbia, ma un accordo ci può essere solo con il riconoscimento reciproco", ha detto al termine dell'incontro Kurti. All'incontro ha preso parte anche la ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla. Kurti, secondo la stampa di Pristina, ha esternato la sua disponibilità ad accettare un invito per un incontro diretto con la leadership serba. Il premier kosovaro ha inoltre elogiato lo stretto coordinamento tra Ue e Usa sul dialogo e sui Balcani. (Alt)