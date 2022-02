Italia-Kosovo: primo incontro del gruppo interparlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'occasione, l'ambasciatrice Haxhitasim ha ringraziato gli illustri presenti per la volontà di unirsi a questo importante gruppo di amicizia tra Kosovo e l'Italia, sottolineato l'importanza della diplomazia parlamentare che rimane l'attività più trasversale di scambi transnazionali che contribuirà a completare e coadiuvare le nostre relazioni bilaterali. Facendo riferimento alla ricorrenza, l'ambasciatrice Haxhitasim ha dichiarato che i primi quattordici anni di relazioni diplomatiche kosovaro-italiane hanno raggiunto un livello elevato di intensità degli scambi, affermando che: "dal principio abbiamo elogiato e apprezzato il coinvolgimento dell'Italia nei nostri confronti, e oggi contiamo sempre di più nel vostro costante e attivo sostegno per la nostra insostituibile agenda euroatlantica". L'ambasciatrice Haxhitasim ha inoltre espresso una profonda riconoscenza per l'impegno preso dal gruppo interparlamentare, che è la conferma degli eccellenti rapporti che legano i nostri Paesi e popoli.In conclusione, l'ambasciatrice Haxhitasim ha esteso un caloroso invito a tutti i partecipanti a visitare al più presto il Kosovo, per constatare di persona le straordinarie bellezze del Paese e la generosa ospitalità del popolo kosovaro. Nel suo intervento, il presidente Fassino ha riassunto in modo esaustivo tutte le tappe importanti del coinvolgimento dell'Italia in Kosovo, partendo dalla guerra al contributo italiano per il consolidamento delle istituzioni dello Stato kosovaro, ribadendo con fermezza la posizione dell'Italia di sostenere tutti i Paesi dei Balcani nel loro cammino verso la piena integrazione all'Unione europea. (Com)