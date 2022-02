Bosnia: nuovo ambasciatore Usa Murphy presenta credenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Bosnia Erzegovina, Michael Murphy, ha consegnato oggi le credenziali al presidente di turno bosniaco Zeljko Komsic. Murphy, che è arrivato il 18 febbraio a Sarajevo, in un'audizione davanti alla commissione Esteri del Senato statunitense, lo scorso 5 ottobre, ha delineato le priorità per il suo lavoro nel Paese balcanico. "I cittadini della Bosnia Erzegovina sono persone calorose, ospitali e dal cuore aperto. Meritano un futuro e una sicurezza euro-atlantici. La nostra massima priorità è preservare e rafforzare l'integrità e la sovranità della Bosnia Erzegovina. Non possiamo dare per scontati 26 anni di pace", ha detto allora Murphy secondo quanto ricordava nei giorni scorsi il sito web "Politicki". Oltre a garantire e rafforzare la sovranità e l'integrità della Bosnia Erzegovina, Murphy ha ribadito il sostegno al lavoro dell'Ufficio dell'Alto rappresentante internazionale. Fra i punti in cima all'agenda vi è il lavoro verso l'integrazione euro-atlantica del Paese. A questo proposito Murphy ha detto che la maggioranza dei cittadini bosniaci desidera l'adesione all'Unione europea, ma anche alla Nato. "I cittadini meritano di unirsi alle istituzioni euro-atlantiche, (meritano) la sicurezza e i miglioramenti che questo processo offre", ha sottolineato Murphy. Il nuovo ambasciatore statunitense è già stato capo missione in Kosovo fino al 2009, mentre a Sarajevo ha lavorato per tre anni come consigliere politico presso l'ambasciata degli Stati Uniti. (Seb)