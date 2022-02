Ucraina: Di Maio, nella crisi "sono in gioco nostri interessi vitali" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- In particolare, ha rilevato Di Maio, “oggi siamo presenti in Lettonia con un contingente di circa 200 unità dell’Esercito nell’ambito della ‘enhanced Forward Presence’, e svolgiamo attività di ‘enhanced Air Policing’ in Romania, con circa 130 unità di personale”, dopo aver concluso a fine novembre un’analoga missione in Estonia. “Partecipiamo inoltre alla Forza navale Nato di reazione immediata con importanti assetti marittimi nazionali per esercitazione e attività di sorveglianza nel Mediterraneo e nel Mar Nero. All’ultima Force Generation Conference del 17 gennaio, abbiamo offerto ulteriori apporti, in particolare al gruppo marittimo permanente della Nato nel Mediterraneo”, ha aggiunto Di Maio. Questo impegno, insieme all’apporto alle missioni Nato in Kosovo e Iraq, “fa dell’Italia attualmente il primo contributore di truppe dell’Alleanza”. “Siamo pronti a considerare nuove misure di rassicurazione per gli Alleati sul fianco sud-orientale e sono stati stabiliti contatti tecnici preliminari con le autorità ungheresi e bulgare”, ha detto il ministro. (Res)