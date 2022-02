Sport: Dino Zoff compie 80 anni, Gualtieri lo omaggia in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Compie 80 anni Dino Zoff, icona del calcio mondiale: il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto omaggiarlo nella sala delle Bandiere in Campidoglio donandogli una riproduzione in miniatura della Lupa capitolina. "Per me è un grandissimo piacere formulare gli auguri più cari di compleanno a Dino Zoff, non solo miei ma di tutta la città di Roma. Ci onora averlo come cittadino - ha detto il sindaco -. Sono cresciuto con Zoff come mito e simbolo, non solo del grande calcio ma di come può e deve essere lo sport. Ha incarnato e rappresentato qualcosa di unico e indimenticabile nell'interpretare lo sport dentro e fuori dal campo. A Zoff tutti noi dobbiamo qualcosa, grande sportivo e grande uomo. Sentivamo come un dovere della città fargli gli auguri qui". Alla cerimonia ha preso parte anche Marco Tardelli, protagonista nel 1982 insieme a Zoff della vittoria della nazionale italiana, la moglie Anna Zoff e l'assessore allo sport Alessandro Onorato. Un video con numerosi contributi di esponenti del mondo del calcio è stato proiettato, ma non sono mancati volti noti del mondo dello spettacolo, come il cantautore Francesco Guccini che ha detto: "Sei in gamba in maniera formidabile, ti abbraccio con affetto e sono onorato di essere tuo amico". Tra gli altri: Beppe Bergomi, Bruno Conti, Fulvio Collovati, Alessandro Altobelli, Giancarlo Antognoni e Antonio Cabrini. Un saluto è giunto anche da oltreoceano dalla bandiera giallorossa Paulo Roberto Falcao. Uno dalla Francia da Michel Platini. Poi dall'Italia un contributo dal telecronista Bruno Pizzul e dal portiere della Juve e della nazionale Gianluigi Buffon.(Rer)