Ucraina: proprietario russo “Evening Standard” fa appello a Putin affinché fermi la guerra

- Il proprietario del quotidiano britannico "Evening Standard", Evgeny Lebedev, ha fatto appello al presidente russo, Vladimir Putin, affinché fermi l'invasione dell'Ucraina. Lo ha fatto attraverso una lettera pubblicata sul medesimo quotidiano. Lebedev, di origine russa e amico di lunga data del primo ministro britannico Boris Johnson, si è rivolto al presidente presidente russo pregandolo “di usare i negoziati di oggi per porre fine a questo terribile conflitto in Ucraina". "Su questa pagina ci sono gli ultimi minuti di una bambina di sei anni ferita mortalmente dalle granate che hanno colpito il suo condominio di Mariupol domenica" ha commentato Lebedev, sotto una foto raffigurante un paramedico che esegue la rianimazione cardiopolmonare sulla bambina ferita. "Come cittadino russo vi prego di fermare i russi che uccidono i loro fratelli e sorelle ucraini” e “come cittadino britannico chiedo di salvare l’Europa dalla guerra”, ha aggiunto. Come patriota russo, ha continuato Lebedev, “prego di impedire la morte inutile di altri giovani soldati russi”. (Rel)