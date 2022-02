Ucraina: Turco (m5s), Recovery energia e superbonus imprese per contrastare shock

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crediamo che la crisi ucraina, sovrapposta alla già difficile situazione economica legata ai momenti più bui della pandemia, ponga un’enorme questione energetica che va affrontata su più livelli. In sede europea, come ribadito dal presidente Giuseppe Conte, occorre un 'Recovery Energia' con il quale l’Ue possa reperire le risorse necessarie a far fronte all’attuale situazione, a investire ancora più massicciamente nelle fonti rinnovabili, nella diversificazione delle fonti di approvvigionamento e negli stoccaggi comuni europei. Sul fronte interno, riteniamo necessario un grande piano di energia rinnovabile. Tra le diverse misure di medio periodo intendiamo mettere le nostre imprese nella condizione di realizzare la propria transizione energetica. In questa prospettiva abbiamo proposto una sorta di 'superbonus energia imprese', ovvero un credito d’imposta cedibile sugli investimenti verdi realizzati dalle aziende, percorrendo la stessa filosofia agevolativa alla base del bonus 110 per cento per l’edilizia: in questo modo, grazie a un controllato e certificato sistema di cessione dei crediti d’imposta, potremmo incentivare le aziende a investire in risparmio energetico e fonti rinnovabili, contribuendo in modo decisivo alla loro resilienza nei confronti di shock simili a quello attuale. In tal senso, come Movimento cinque stelle, abbiamo presentato un emendamento al decreto Sostegni ter". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s e già sottosegretario a palazzo Chigi nel governo Cote II. (Com)