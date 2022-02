Francia: presidenziali, candidati Pecresse, Hidalgo e Roussel a Salone dell'Agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata repubblicana alle prossime presidenziali francesi Valerie Pecresse, quella socialista Anne Hidalgo e quello comunista Fabien Roussel hanno vistato oggi il Salone dell'Agricoltura di Parigi, tappa obbligata in ogni campagna elettorale per l'Eliseo. L'edizione di quest'anno, come riportano i media francesi, è stata fortemente segnata dalla crisi ucraina. Secondo Pecresse, le tensioni emerse dopo l'attacco russo in Ucraina hanno fatto emergere l'importanza di avere una "vera sovranità agricola" in Francia. La candidata repubblicana ha sottolineato il fatto che le tensioni internazionali porteranno ad un aumento dei prezzi del gas ma anche "di un certo numero di prodotti di prima necessità" per gli agricoltori. Proprio sull'aumento dei costi energetici, Hidalgo ha evocato l'importanza di organizzare una "discussione europea". (Frp)